Минфин продал гособлигаций на 11,4 миллиардов

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 22 июня привлекло в госбюджет в эквиваленте 11,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предлагаемых в долларах США, - 1 год.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 8,3 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,0%, 1-летних - 10,97%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,0%, 3-летних - 12,30%, а 5-летних - 12,59%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 7,97 млрд грн, а также уменьшило доходность годовых бумаг.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 8 июня Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн - это рекордный аукцион ОВГЗ в этом году.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 1 июня в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда