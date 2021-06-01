Минфин продал гособлигации на 15,9 миллиарда
На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
1 июня было предложено пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два - в иностранной.
Срок обращения и ставки гривневых ОВГЗ, которых привлекли на 6,012 млрд грн, были следующими:
- 3 месяца по ставке 8,42% (- 6 бп)
- 1 год по ставке 11,2%
- 1,5 года по ставке 11,3%
- 2 года по ставке 12,04% (- 1 бп)
- 3 года по ставке 12,3%.
Однолетние долларовые бумаги предлагали с доходностью 3,7%, двухлетние - 3,9%. Их продали на 359 млн долларов.
Напоминаем:
На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 25 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 5,961 млрд грн.
Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.
Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.
Экономическая правда
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