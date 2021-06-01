Минфин продал гособлигации на 15,9 миллиарда

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

1 июня было предложено пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два - в иностранной.

Срок обращения и ставки гривневых ОВГЗ, которых привлекли на 6,012 млрд грн, были следующими:

3 месяца по ставке 8,42% (- 6 бп)

1 год по ставке 11,2%

1,5 года по ставке 11,3%

2 года по ставке 12,04% (- 1 бп)

3 года по ставке 12,3%.

Однолетние долларовые бумаги предлагали с доходностью 3,7%, двухлетние - 3,9%. Их продали на 359 млн долларов.

Напоминаем:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 25 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 5,961 млрд грн.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда