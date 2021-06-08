ОВГЗ: Минфин провел рекордный в этом году аукцион – на 19 миллиардов

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 8 июня Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн - это рекордный аукцион ОВГЗ в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в долларах США.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 14,161 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,99%, 1-летних - 11,19%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,05%, 3-летних - 12 30%.

"Впервые в этом году Минфин выпустил новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение в более, чем в 2 раза.

Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%", - заявили в Минфине.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 182 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

Напоминаем:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 1 июня в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 25 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 5,961 млрд грн.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда