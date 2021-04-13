Мінфін продав держоблігацій лише на 1,6 мільярда

Мінфін 13 квітня залучив до держбюджету 1,590 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Інвесторам запропонували 3 випуски цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, в доларах - 2 роки.

"Середньозважену дохідність 6-місячних ОВДП знижено на 52 б.п до 8,07%, а ставки за 1-річними та 1,5-річними ОВДП залишились незмінними - 10,75% та 11,10% відповідно.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 49 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,9%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Мінфін 6 квітня залучив до держбюджету 1,088 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Мінфін 30 березня залучив до держбюджету 8,875 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

На аукціонах 23 березня від розміщення облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до бюджету 6,453 млрд грн.

За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 16 березня Мінфін залучив до держбюджету 14,3 млрд грн.

Мінфін за підсумками аукціонів з продажу ОВДП 9 березня залучив до бюджету в еквіваленті 5,2 млрд грн.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 березня Мінфін залучив до держбюджету 11,5 млрд грн.

На аукціонах з продажу ОВДП 23 лютого Мінфін залучив до держбюджету 10,535 млрд грн.

16 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.

9 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 13,09 мільярда гривень.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 лютого залучило до держбюджету 5,29 млрд грн.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 січня залучило до держбюджету 7,54 млрд грн.

Економічна правда