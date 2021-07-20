Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial Times
Главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко может грозить отставка.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 2 источника, приближенные к президенту Украины Зеленскому.
"Но очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры о кредите МВФ", - подчеркивает газета.
Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "является не таким значительным, как мы хотели бы". Но он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долл в этом году.
"Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе", - добавляет издание.
Напомним:
Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".
В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.
Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.
Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".
1 июля 2020 года бывший глава Национального банка Яков Смолий объявил об отставке.
3 июля парламент голосами 286 депутатов поддержал отставку Смолия, а 16 июля 332 народных избранника назначили на должность главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
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Экономическая правда
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