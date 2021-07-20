Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial Times

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Главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко может грозить отставка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 2 источника, приближенные к президенту Украины Зеленскому.

"Но очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры о кредите МВФ", - подчеркивает газета.

Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "является не таким значительным, как мы хотели бы". Но он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долл в этом году.

"Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе", - добавляет издание.

Напомним:

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

1 июля 2020 года бывший глава Национального банка Яков Смолий объявил об отставке.

3 июля парламент голосами 286 депутатов поддержал отставку Смолия, а 16 июля 332 народных избранника назначили на должность главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

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Экономическая правда