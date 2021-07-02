Новости 2 июля: цены на газ достигли рекордного уровня, в Киеве исчезли кондукторы

О госбюджете. За половину 2021 года госбюджет Украины свели с дефицитом в 50 млрд грн, при этом по поступлениям в общий фонд план перевыполнили на 4,9%.

О ценах на газ. Цены на природный газ на торгах в четверг превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

О займе. Минфин подтвердил поступление в Украину займа в 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

О кондукторах. 2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.

О цене на землю. На землю с открытием рынка будет расти на 7-10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.

Эксклюзивы ЭП

Страхи и ненависть в НБУ: оправдал ли Шевченко надежды Зеленского

После громкой отставки Якова Смолия с должности главы НБУ прошел год. Многие опасались, что его преемник "включит печатный станок", обвалит курс и сдаст интересы Украины. Что из этого сбылось, а что нет? (укр)

Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других. Обновлено

Что изменилось в правилах перевозки авиакомпаний, которые летают из Украины: вес, размер багажа и стоимость в зависимости от класса. Последние изменения. Обновлено 1 июля 2021.