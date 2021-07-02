Новости 2 июля: цены на газ достигли рекордного уровня, в Киеве исчезли кондукторы
О госбюджете. За половину 2021 года госбюджет Украины свели с дефицитом в 50 млрд грн, при этом по поступлениям в общий фонд план перевыполнили на 4,9%.
О ценах на газ. Цены на природный газ на торгах в четверг превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.
О займе. Минфин подтвердил поступление в Украину займа в 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".
О кондукторах. 2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.
О цене на землю. На землю с открытием рынка будет расти на 7-10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.
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