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Украина получила 350 миллионов долларов займа от Всемирного банка – Минфин

Пятница, 2 июля 2021, 14:45
 
www.worldbank.org

Минфин подтвердил поступление в Украину займа в 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"Средства поступили в Украину", - заявили в Минфине.

Напомним:

Правительство вместе с Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 млн долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.

Шмыгаль заявил, что благодаря этой сделке правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

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Украина Минфин кредит Всемирный банк

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