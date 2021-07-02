Украина получила 350 миллионов долларов займа от Всемирного банка – Минфин
Минфин подтвердил поступление в Украину займа в 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".
Об этом сообщила пресс-служба министерства в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".
"Средства поступили в Украину", - заявили в Минфине.
Напомним:
Правительство вместе с Всемирным банком заключили соглашение на сумму 350 млн долларов, средства будут направлены, в частности, на поддержку в условиях пандемии.
Шмыгаль заявил, что благодаря этой сделке правительство сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
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