Все разделы
Укр / Рус

В Киеве общественный транспорт начал работать без кондукторов

Пятница, 2 июля 2021, 12:31
 
фото из соцсетей

2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.

Об этом изданию Liga.net сообщили в Киевпастрансе.

Кондукторы навсегда прекратили свою работу, у водителей приобрести билет также невозможно.

Теперь оплатить проезд можно в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay, на станциях Киевского метрополитена, в приложении Киев Цифровой и в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).

Читайте также: Прощайте, старые маршрутки: что предусматривает реформа общественного транспорта

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев транспорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Верховный Суд обязал признать дом-монстр на Подоле готовым к эксплуатации 1 июля 2021, 16:16
В Киеве уволили весь состав коммунальной службы перевозок 1 июля 2021, 10:15
Киев перейдет на э-билет в транспорте на 4 года позже запланированного 1 июля 2021, 09:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!