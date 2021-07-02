В Киеве общественный транспорт начал работать без кондукторов
Пятница, 2 июля 2021, 12:31
2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.
Об этом изданию Liga.net сообщили в Киевпастрансе.
Кондукторы навсегда прекратили свою работу, у водителей приобрести билет также невозможно.
Теперь оплатить проезд можно в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay, на станциях Киевского метрополитена, в приложении Киев Цифровой и в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).
Читайте также: Прощайте, старые маршрутки: что предусматривает реформа общественного транспорта
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua