Госбюджет свели с дефицитом 50 миллиардов, план поступлений перевыполнили

За половину 2021 года госбюджет Украины свели с дефицитом в 50 млрд грн, при этом по поступлениям в общий фонд план перевыполнили на 4,9%.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Госказначейства.

В июне 2021 года в общий фонд поступило 84,9 млрд гривен, месячная роспись перевыполнен на 6,9% (+5,4 млрд грн).

Перевыполняют роспись снова по платежам от Госналоговой - поступления составили 50,8 млрд грн или 106,1% от росписи июня. Больше всего получили от дивидендов от госпредприятий (12,9 млрд грн), налога на доходы физических лиц и военного сбора (12,4 млрд грн) и налога на добавленную стоимость (10,8 млрд грн).

От таможни поступления составили 31,3 млрд грн, что на 9,4% превышает роспись июня. Из общей суммы поступлений 29,0 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,1 млрд грн - ввозной пошлины.

В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 поступило 505 900 000 000 грн или 104,9% от росписи отчетного периода (23,7 млрд грн). По платежам ДПС поступления составили 291,0 млрд грн, роспись выполнена на 106,2%, Гостаможслужбы - 17,46 млрд грн, выполнение составило 104,8%.

Поступление единого соцвзноса за пол года составили 165,0 млрд грн, что на 7 млрд грн превысило плановые показатели ГНС, из них 32,2 млрд грн поступило в июне (+ 2,3 млрд грн до ожидаемых).

Расходы по общему фонду в январе-июне составили 558 400 000 000 грн или 92,6% от росписи. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.

За январь-июнь 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн, при росписи в сумме 118,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 составили 257 800 000 000 грн или 76,6% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн (1,7 млрд долл и 40,9900000 евро).

Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн, в частности 34,7 млрд грн (1,25 млрд долл) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых.

Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021 составили 231,0 млрд грн (100,0% плана), платежи по обслуживанию - 74,0 млрд грн (94,5% плана).

Экономическая правда