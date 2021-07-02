Лещенко рассказал, как вырастет цена на землю с открытием рынка

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На землю с открытием рынка будет расти на 7 - 10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.

Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что по расчетам Минагрополитики, стоимость гектара сельскохозяйственного назначения составляет около 50 тыс грн за гектар.

"Что касается стоимости, по нашим оценкам, рост будет около 7-10% ежегодно. Поскольку украинские земли являются недооцененными, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены", - рассказал он.

Среди таких факторов - рекордный рост цены на мировых рынках на сельхозпродукцию. "Соответственно, мы имеем убеждение, что цена будет постепенно расти", - добавил Лещенко.

По его словам, это "не означает, что граждане Украины должны спешить распоряжаться имуществом, ведь мы имеем убеждение, что земля является лучшим депозитом, и будет постепенно расти в цене, приносить доход от арендной платы".

В прошлом году, добавил Лещенко, аренда в стране выросла на 16% и продолжает расти.

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Напоминаем:

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Экономическая правда