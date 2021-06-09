Правительство одобрило план подготовки к следующему отопительному сезону

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Еще один вопрос, важный для регионов, для национальной безопасности, - это подготовка к следующему отопительному сезону. По представлению Минэнерго утвердим сегодня соответствующий план подготовки, определены все детали и ответственные за процессы подготовки", - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Позже правительство утвердило соответствующий план.

По словам Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

"Относительно угля - на складах почти 1,4 млн тонн. Этому процессу необходимо уделить особое внимание, чтобы страна полностью была обеспечена углем и были понятны источники поставок", - добавил премьер.

По его словам, отдельно в плане определяется, что Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

"Это наши договоренности с местными властями и мы их будем выполнять. Подчеркну, что в нашем плане реструктуризация долгов касается именно предприятий теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Правительство создало межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.

Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЕ газом по договорам.

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда