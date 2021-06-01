"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для теплокоммунэнерго

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.

В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.

"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.

Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".

"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.

Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.

Напомним:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и "Нафтогаз", отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения - без газа.

12 крупных предприятий теплокоммунэнерго уже заключили с "Нафтогазом" соглашения о коммерческих закупках газа, ведь с 20 мая теряют силу возложенные на компанию спецобязательства.

Сообщалось, что после отмены регулирования цен на газ для тепловиков "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ.

Читайте также: Власти больше не регулируют цены на газ для тепловиков: что это значит для рынка и потребителей

Экономическая правда