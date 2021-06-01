"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для теплокоммунэнерго
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.
В то же время ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023 годов) будут проиндексированы.
"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.
Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", - пояснили в "Нафтогазе".
"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству.
Соглашения о коммерческих закупки газа в ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова", - добавили в компании.
Напомним:
Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и "Нафтогаз", отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения - без газа.
12 крупных предприятий теплокоммунэнерго уже заключили с "Нафтогазом" соглашения о коммерческих закупках газа, ведь с 20 мая теряют силу возложенные на компанию спецобязательства.
Сообщалось, что после отмены регулирования цен на газ для тепловиков "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ.
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Экономическая правда
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