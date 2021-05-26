"Нафтогазу" поручили реструктуризировать долги тепловиков по спецобязательствам

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЕ газом по договорам.

Об этом известно из заседания Кабмина.

Так, по инициативе первого вице-премьера - министра энергетики Германа Галущенко, Минрегиону, Минюсту и Минэнерго совместно с "Нафтогазом" поручено проработать вопрос и обеспечить заключение договора на реструктуризацию долгов предприятий теплоснабжения в рамках меморандума о взаимопонимании.

Также, правлению "Нафтогаза" вместе с Минрегионом и Минюстом поручено проработать вопрос урегулирования судебных споров и внести предложения по недопущению наложения арестов на счета теплокоммунэнерго, которыми предоставлялись услуги в рамках положения о ПСО (возложеных спецобязательств).

Кроме того поручено обеспечить подготовку и заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплоснабжения для обеспечения ТКЭ ресурсами природного газа.

Читайте также: Правительство больше не регулирует цены на газ для тепловиков: что это значит для рынка и потребителей

Напоминаем:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.

Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.

Экономическая правда