Правительство прекращает регулирование цен на газ для тепловиков с 20 мая
Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, постановление Кабмина.
Так, правительство возложило спецобязательства продавать газ для ТКЭ по льготной цене на "Нафтогаз" постановлением №867 от 19.10.2018.
Однако с 20 мая Правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго. И, соответственно, не обязывает "Нафтогаз" продавать голубое топливо для них по фиксированной цене.
"Это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа. Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - добавил Шмыгаль.
По словам премьера, теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.
Он сообщил, что поручил Минрегиону и Минэнергетики течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.
Напоминаем:
Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.
Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.
Экономическая правда
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