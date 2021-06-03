Зеленский поддерживает предложение списать долги тепловиков перед "Нафтогазом"
Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом он сказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, передает Офис президента.
"Одна из тем, которой было уделено значительное внимание во время заседания, касалась подготовки регионов к отопительному сезону. Владимир Зеленский высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".
В то же время глава государства отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными", - говорится в сообщении.
"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими чуть ли не во всей Европе", - добавил Зеленский.
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Напоминаем:
Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.
Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.
Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.
Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЕ газом по договорам.
"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).
Экономическая правда
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