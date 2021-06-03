Правительство создало рабочую группу для подготовки к следующему отопительному сезону

Правительство создало межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, передает "Укринформ".

"Чтобы зима не пришла "внезапн ", уже сейчас необходимо начинать подготовку к ней. Вчера правительство приняло решение и создало соответствующую межведомственную рабочую группу для координации совместных мероприятий. Прошу мэров участвовать в этой работе", - отметил министр.

По его словам, прошлый отопительный сезон был наиболее стабильным за все годы независимости Украины.

В частности, был заключен меморандум, который способствовал устойчивому функционированию предприятий теплокоммунэнерго.

Кроме этого, Чернышев напомнил, что на следующий отопительный сезон НАК "Нафтогаз Украины" наработал долгосрочный контракт на поставку газа для предприятий ТКЭ.

"Однако, напомню всем представителям власти: энергоэффективность - это один из важных параметров регионального развития на ближайшие годы. Потребление газа должно сокращаться", - подчеркнул он.

Напомним:

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

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