Новости 4 июня: Кабмин индексирует пенсии, продовольствие подорожало максимальными за 10 лет темпами
Об индексации пенсий. В 2021 году пенсии на 11% проиндексировали для 8 млн пенсионеров, в июле проведут индексацию еще для 1 млн пенсионеров.
О "Северном потоке-2". Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня завершилась укладка труб по первой нитки газопровода "Северный поток-2".
О ценах на продовольствие. Цены на продовольствие в мае выросли на 4,8% и испытали наибольший месячный рост с 2010 года, это вызвано подорожанием масла, сахара и зерновых в мире.
О "зеленой" энергетике. Северная экологическая финкорпорация заявила об остановке инвестиций в новые проекты "зеленой" энергетики из-за долгов, попыток правительства ввести акциз на генерацию и уменьшить "зеленый" тариф для уже согласованных проектов.
О "трубе Медведчука". "Укртранснафта" отказалась от государственной компенсации за временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", в том числе - объектов линейной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
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