Путин заявил о завершении укладки первой нити "Северного потока-2"

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Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня завершилась укладка труб по первой нити газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс".

По его словам, работа по второй нити продолжается.

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их поднять и сварить, все, но прокладка сама завершена", - добавил Путин.

Он заявил, что "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом.

По его словам, на этой неделе была обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская".

По словам Путина, "проект экономически высокоэффективный, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям".

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал президент РФ.

Напомним:

Россия рассчитывает завершить строительства газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.