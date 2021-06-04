Корпорация НЕФКО останавливает инвестиции в новые "зеленые" проекты из-за действий правительства
Северная экологическая финкорпорации (НЕФКО) заявила об остановке инвестиций в новые проекты "зеленой" энергетики из-за долгов, попыток правительства ввести акциз на генерацию и уменьшить "зеленый" тариф для уже согласованных проектов.
Об этом говорится в письме корпорации к Европейско-украинскому энергетическому агентству (ЕУЭА).
В НЕФКО говорят, что для инвестиций нужна предсказуемость, однако это невозможно на фоне попыток правительства уменьшить "зеленый" тариф для уже согласованных проектов. Отмечается, что высокий тариф в начале работы важен для привлечения инвестиций, ведь впоследствии стоимость "зеленой" генерации уменьшается, а следовательно уменьшается и тариф.
Кроме того, в НЕФКО возмущены невыплатами по долгам ГарПоку перед производителями энергии из возобновляемых источников. Также - желанием правительства ввести акциза по продаже "зеленой" электроэнергии. Напротив, говорят в компании, стоит накладывать "углеродный" налог на энергию из горючего топлива.
В итоге НЕФКО решила прекратить инвестиции пока правительственная практика относительно "зеленой" энергетики не будет постоянной и предсказуемой, а сделки - выполняться государством.
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Напоминаем:
Вопрос "зеленой" энергетики является одним из основных в переговорах Украины с Всемирным банком, правительство рассматривает изменения в условия рынка во избежание долгов перед генерацией в будущем.
Государственный "Гарантированный покупатель" выплатил последний миллиард из средств, полученных от Укрэнерго – расчеты с зеленой генерацией за 2020 год составляют 66%.
Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Экономическая правда
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