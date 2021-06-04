"Дочка" "Нафтогаза" отказалась от госкомпенсации за обслуживание "трубы Медведчука" –СМИ

"Укртранснафта" отказалась от государственной компенсации за временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", в том числе - объектов линейной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в компании.

Отмечается, что такое решение было принято 3 июня на собрании акционеров "Укртранснафты".

В конце февраля 2021 года АО "Укртранснафта" начала прием на временное ответственное хранение объектов части СЗН.

Расходы на охрану и содержание трубопровода согласовал НАК "Нафтогаз Украины", в то же время государство должно было компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напоминаем:

Энергетическая таможня отказала дочке "Нафтогаза", "Укртранснафте", в подтверждении полномочий по управлению отдельными активами нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", ведь формально они до сих пор в собственности "ПрикарпатЗападтранс".

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

"Дочка" Нафтогаза АО "Укртранснафта" принимает на временное ответственное хранение часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.