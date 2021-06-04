В мае цены на продовольствие стремительно выросли, самые высокие за 10 лет - ООН

Цены на продовольствие в мае выросли на 4,8% и испытали наибольший месячный рост с 2010 года, это вызвано подорожанием масла, сахара и зерновых в мире.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, индекс цен на продовольствие ФАО составил 127,1 пункта в мае 2021 года, что на 5,8 пункта (4,8%) превышает уровень апреля и на 39,7% - мая в прошлом году.

Сейчас цены находятся на самых высоких уровнях с сентября 2011 года и растут двенадцатый месяц подряд. Индекс только на 7,6% ниже зарегистрированного пика в феврале 2011 года.

Так, индекс цен на зерновые составил 133,1 пункта, что на 7,6 пункта (6%) выше апрельского показателя и на 36,6% - мае в прошлом. Больше всего выросли цены на кукурузу.

На 7,8% с апреля выросли цены на растительное масло, индекс в мае составил 174,7 пункта. Молочные продукты подорожали на 1,5% в мае с индексом в 120,8 пункта, что на 28% выше индекс в прошлом году.

Индекс цен на мясо в мае составил 105 пунктов, что на 2,2% выше, чем в апреле. Цены расту 8 месяцев подряд - если сравнить с прошлым годом, то они выросли на 10%.

Сахарный индекс достиг 106,7 пункта в мае, что на 6,8% превысило апрельские значения, цены растут второй месяц подряд.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили расти одиннадцатый месяц подряд, индекс цен вырос на 1,7% и держится на высоких с 2014 года уровнях.

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 года - на 0,7%.

Экономическая правда