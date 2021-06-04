В 2021 году пенсии на 11% проиндексировали для 8 млн пенсионеров, в июле проведут индексацию еще для 1 млн пенсионеров.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере.

Таким образом, в этом году повышение получат 10,5 млн пенсионеров", - скзаала Лазебная.

По ее словам, на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3725 грн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5% (555 грн).

Министр добавила, что на рассмотрение Рады внесен проект закона 4668, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата индексации пенсий - 1 сентября.

"Я очень надеюсь на принятие этого законопроекта, ведь это позволит предусмотреть необходимые средства для проведения индексации пенсий в следующем году для всех категорий пенсионеров", - сказала Лазебная.

Напомним:

Сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Экономическая правда