На заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли решение по развитию авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Пятый вопрос, который был сегодня на повестке дня, - по развитию авиастроительной отрасли Украины. Вы знаете, что 75 лет недавно произошло ГП "Антонов". Президент уделяет этому очень большое внимание.

Было принято решение по развитию авиастроительной отрасли на ближайшие годы", - сказал Данилов.

Напомним:

В декабре 2020 года ГП "Антонов" и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого говорится о первых за 30 лет поставках трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы, в частности на дальние дистанции.

Экономическая правда