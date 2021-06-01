Украинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы – ОП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы, в частности на дальние дистанции.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах.

Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные - Китай, Азия", - заявил Тимошенко.

По его словам, переговоры о создании внутренней авиакомпании уже идут и с зарубежными лидерами авиаотрасли, и с украинскими специалистами.

"Мы хотим запустить на региональные и ближние страны Ан-148. Дальнее сообщение - с помощью лизинга Boeing или Airbus. Уже есть реальные просчеты, в частности ее (госавиакомпании - ред.) доходности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой компании, она должна приносить доход", - подчеркнул он.

По его словам, в случае, когда граждане Украины находятся в другой стране - как в ситуации с COVID-19 - и не могут ее покинуть, эта авиакомпания будет осуществлять их возвращение домой.

"Кроме того, прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить наши доходы. Это, кстати, касается и наземного транзита. У нашего налогового и транспортного комитетов ВР есть идеи по внедрению сборов с транзитного транспорта, что позволило бы нам заработать", - добавил Тимошенко.

Напомним:

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей, заявил премьер Денис Шмыгаль.