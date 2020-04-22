Зеленський: Моя мрія – зробити державну авіакомпанію з українськими літаками

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Про це він розповів у фільмі "Рік президента Зеленського", який транслює Україна 24.

"Стратегічні об’єкти мають залишатися державними, в них повинна вкладати гроші держава.

"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки.

Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші "АН-и"? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію.

Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "Сінгапурських Авіаліній". Держава готова виділити на це гроші ", - сказав він.



"Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному "Антонову" і залучимо багато робочих місць", - резюмує президент.

Економічна правда