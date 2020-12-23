Государственная авиакомпания может начать работу в следующем году - Криклий

В следующем году может начать работать государственная авиакомпания - в Мининфраструктуры работают над этим проектом.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Сейчас в ведомстве работают над ключевыми аспектами работы государственной авиакомпании, что может начать свою работу в 2021 году.

"Ведь все упирается в: а) финансирование, б) модель, в) в экспертизу и команду. Это не просто красивая идея - она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиция из государственного бюджета должно возвращаться сторицей. это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем", - отметил министр.

В основе концепта государственной авиакомпании, по словам Криклия, стоят самолеты державиабудивного предприятия "Антонов".

"По большому счету, это затевается прежде всего ради АНов ... Мы должны поддерживать, давать заказ на самолеты военного назначения, и на гражданские судна тоже давать заказ и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы представить, как это работает, чтобы не потерять статуса авиапроизводителя ", - подчеркнул он.

Базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах министр оценивает в миллиарды гривен.

"Вопрос только, в каком времени и в каком формате они будут инвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле", - отметил он.

Напомним:

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.