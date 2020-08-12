Криклій розповів, на якому етапі перебуває створення державної авіакомпанії

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"У будь-якому випадку, цю компанію потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше.

Авіакомпанія, яка на внутрішні перевезення завантажує замовленнями те ж підприємство "Антонов" – це ще більш цікаво. Тому що коли на виставку Ле-Бурже приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там задають: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?", - розповів міністр.

"Буде чудово, якщо ми зможемо "Антонов" вивести на інший рівень, тому що зараз вони виробляють небагато, а в основному займаються вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримаються на плаву", - додав він.

За його словами, зараз Мінінфраструктури займається авіастратегією і найближчим часом почне "дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес".

"Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси", - зазначив Криклій.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр Владислав Криклій. Про корупцію в "УЗ", державну авіакомпанію та відеофіксацію на дорогах

Нагадаємо:

22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

В Офісі президента ведуть підрахунки, у скільки обійдеться створення нової державної авіакомпанії.

Економічна правда