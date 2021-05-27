Шмыгаль о создании национальной авиакомпании: Ведутся переговоры о закупке самолетов

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на пресс-брифинге, комментируя вопрос создания национального авиаперевозчика, передает Правительственный портал.

По его словам, переговоры о закупке самолетов ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой отрасли.

"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начала активно заказывать самолеты у наших заводов.

В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных Сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развития авиастроения и удешевлению билетов на внутренние рейсы.

По словам Шмыгаля, новый глава Министерства инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Напомним:

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Экономическая правда