Международный валютный фонд сменил представителя в Украине

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Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине - на этом посту он сменил Йосту Люнгмана.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства МВФ в Украине для медиа.

Отмечается, что Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня этого года.

"Господин Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на должности постоянного представителя МВФ в Украине. Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ.

Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года", - добавили в Фонде.

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Напоминаем:

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.

Президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".

Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда