Президент о МВФ: Нельзя торговать реформами за деньги

Президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня, 16 июня Офис президента обнародовал полный текст интервью.

"Недавно я, кстати, слышал публичное обращение МВФ, который доволен ходом реформ в Украине. Различные СМИ дают разную информацию. И все же.

Честно говоря, для меня прежде всего важно, довольны ли мы. Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их право", - ответил президент на комментарий одного из журналистов, что МВФ не очень доволен ходом реформ в Украине.

Он добавил, что, по его мнению, несправедливо со стороны МВФ "привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам".

"Потому что реформы - для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь", - подчеркнул Зеленский.

"Маяки" по судебной реформе - там вопрос в Высшем совете правосудия, ВККС и НАБУ. Вот те законопроекты, которые сегодня предусмотрены МВФ. Все три в первом чтении приняты. Я ожидаю дальнейших шагов от Верховной Рады. Все согласовано.

Но могут быть неожиданности, сюрпризы - так у нас случается в парламенте. Как было с НАПК: мне пришлось ветировать его (закон. - ред.), потому что кто-то добавил. К сожалению, ответственности у депутатов многих партий нет. Я даже не знаю, зачем они это делают - просто, простите, назло стране. Как говорится "а баба-яга - против". Это усложняет ситуацию. Однако все остальные вещи с точки зрения прозрачности бюджета, его прогнозируемости - все это правительство сегодня делает.

Но я считаю, нельзя сравнивать стратегию и тактику поведения МВФ относительно Украины со многими странами. Просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а на приоритет с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - добавил он.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда