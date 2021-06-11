J.P. Morgan ожидает, что Украина получит второй транш кредита МВФ до сентября

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Об этом говорится в отчете банка, передает "Интерфакс-Украина".

Также аналитики прогнозируют увеличение международных резервов до 32,5 млрд долл за счет обусловленного превышением притока валюты над ее оттоком, роста валютных резервов на 0,6 млрд долл и допэмиссии СПЗ на 2,7 млрд долл со стороны МВФ.

При этом, в J.P. Morgan ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

"Эксперты считают, что президент и правительство страны заинтересованы как можно быстрее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш в начале осени, когда будут обсуждать бюджет на 2022 год.

В то же время они оценивают в 20-30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может восстановиться лишь в конце этого года или в следующем", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации к концу июня.

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Напоминаем:

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.