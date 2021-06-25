Шмыгаль поручил профильным министерствам выдать разъяснения по запуску рынка земли

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам выдать разъяснени относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев.

Об этом он написал в Telegram по итогам подготовительного совещания с представителями министерств, Офиса президента, секретарем СНБО и членами профильных комитетов Верховной Рады.

"С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. Поэтому дал задание всем министерствам уделить особое внимание этому процессу.

Также поручил Минагро, Минюсту и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев", - написал Шмыгаль.