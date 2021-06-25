Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль поручил профильным министерствам выдать разъяснения по запуску рынка земли

Пятница, 25 июня 2021, 16:10
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам выдать разъяснени относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев.

Об этом он написал в Telegram по итогам подготовительного совещания с представителями министерств, Офиса президента, секретарем СНБО и членами профильных комитетов Верховной Рады.

"С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. Поэтому дал задание всем министерствам уделить особое внимание этому процессу.

Также поручил Минагро, Минюсту и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев", - написал Шмыгаль.

Напомним:

Правительство внесло некоторые изменения в порядок ведения госреестра прав на недвижимое имущество, что позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.

Кабмин утвердил порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, в том числе - проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рынок земли Шмыгаль Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Неделя до запуска рынка земли: Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра 23 июня 2021, 13:30
Рынок земли: Кабмин утвердил порядок проверки покупателя со стороны нотариусов 16 июня 2021, 14:05
Зеленский о рынке земли: С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны 15 июня 2021, 13:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!