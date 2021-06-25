Шмыгаль поручил профильным министерствам выдать разъяснения по запуску рынка земли
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам выдать разъяснени относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев.
Об этом он написал в Telegram по итогам подготовительного совещания с представителями министерств, Офиса президента, секретарем СНБО и членами профильных комитетов Верховной Рады.
"С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. Поэтому дал задание всем министерствам уделить особое внимание этому процессу.
Также поручил Минагро, Минюсту и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть в украинцев", - написал Шмыгаль.
Напомним:
Правительство внесло некоторые изменения в порядок ведения госреестра прав на недвижимое имущество, что позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.
Кабмин утвердил порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, в том числе - проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".
31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.
Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.
Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
Экономическая правда
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