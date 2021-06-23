Неделя до запуска рынка земли: Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра

Минагрополитики

Правительство внесло некоторые изменения в порядок ведения госреестра прав на недвижимое имущество, что позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Росту экономики будет способствовать и еще одна историческая реформа, которая будет запущена уже через неделю - мы говорим о запуске рынка земли. Сегодня внесем некоторые изменения в порядок ведения государственного реестра прав на недвижимое имущество, это позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре.

Аграрии, которые много лет работают на земле, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время, все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требованиям закона", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

Позже правительство утвердило внесение соответствующих изменений.

По словам премьера, Министерство аграрной политики должно обеспечить необходимый уровень информирования, "чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы".

"Рынок земли - это о справедливости, когда граждане Украины наконец смогут свободно распоряжаться своим имуществом, как это предусмотрено Конституцией. И так же рынок земли - это об экономическом развитии государства и успешности украинских аграриев", - добавил он.

Напомним:

Кабмин утвердил порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, в том числе - проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Экономическая правда