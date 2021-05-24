Земельная реформа увеличит ВВП на 1,5% – Милованов

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП.

Об этом на форуме "Украина 30. Земля" во время панели "Накануне запуска рынка земли" заявил президент КШЭ, экс-министр экономики, советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов, передает "Укринформ".

"С моей точки зрения, реформа медленная и обрезанная. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы добавит примерно 2 млрд долл. То есть около 1,5% ВВП", - сказал Милованов.

По его словам, реформа позволит тем людям, которые сегодня работают и имеют землю в своей собственности, получать финансирование под залог этой земли по белым, а не по серым схемам.

По словам Милованова, это важно, потому позволит поднять производительность производства на земле и "понемногу становиться всем богаче".

"И местным общинам, так как они будут собирать больше налогов. И получать больше инвестиций в землю", - добавил советник председателя ОПУ.

Милованов отметил, что "очень положительно" смотрит на "эту историю" и надеется, что все будет хорошо.

Он добавил, что нужно будет пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. Но, по его мнению, ограничения покупки в одни руки 100 тыс га сельскохозяйственной земли поможет правоохранителям своевременно реагировать на возможные злоупотребления.

"Эта реформа с ограничением 100 га земли в одни руки гарантирует, что если и будут пытаться захватить землю, это будут делать через каких-то людей, в них ограниченные объемы будут, надо иметь систему подставных лиц - это Министерство юстиции и правоохранительные органы увидят в реестрах.

Будем мониторить, как земля передается", - заверил советник главы ОП.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.