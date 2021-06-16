Рынок земли: Кабмин утвердил порядок проверки покупателя со стороны нотариусов

Кабмин утвердил порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, в том числе - проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 июня.

"Одна из крайне важных реформ на пути развития рыночных отношений и создания новых конкурентных рынков - это запуск рынка земли. Осталось 2 недели действия моратория, и через эти 2 недели Украина станет еще на шаг ближе к успешным странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом", - скзаав Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, правительство и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке.

В частности, землю смогут покупать только физические лица украинцы, и в размере не более 100 гектаров.

"Все оплаты происходить только в безналичной форме. Проводиться финансовый мониторинг", - добавил премьер.

Также правительство утвердило порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов.

"Сегодня правительство утвердило четкий порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов. В частности проверки имеющейся у покупателя земли, чтобы не было превышения установленных лимитов. Проверка будет проходить в нескольких реестрах, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса", - написал Шмыгаль в Telegram.

В соответствии с порядком, который в Telegram опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, проверка приобретателя земельного участка, в частности, включает: установление лица приобретателя земельного участка сельхозназначения, установление конечного бенефициарного владельца юридического лица, проверку приобретателя, участников, конечного бенефициара юрлица относительно действия санкций и проверку наличия у них гражданства государства-агрессора.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Экономическая правда