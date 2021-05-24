Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина.30. Земля", передает пресс-служба министерства.

"Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции.

Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, извлечения и перепродажи земель", - сказал Лещенко.

По его словам, в решение ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы все координаты правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", - добавил министр.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

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Экономическая правда