Зеленский подписал закон о передаче земель "на места" и покритиковал предшественников

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Земля".

Президент, в частности, раскритиковал действия предшественников, по его словам, с их стороны "было все что угодно, кроме дел".

"Я хочу расставить все точки над и в вопросах что было, что сделано и что будет дальше. Почти 20 лет со стороны власти было все что угодно, кроме дел. Они обещали, манипулировали, даже ели землю на трибуне ВР, пугали, что землю вагонами вывезут за границу, но, самое страшное, они лишили 7 млн ​​граждан их конституционного права - права собственности на землю.

Люди не могли распоряжаться землей, не могли продавать, покупать ее, как это делается во многих странах. Для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее. За время моратория умерли почти 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельхозземли стала самой низкой в ​​Европе", - сказал Зеленский.

"Бывшие парламенты не смогли не то что провести земельную реформу, а даже приступить к обсуждению законов. Зато им удалось, по моему мнению, другое: они внутри страны фактически образовали оффшор площадью более 8 млн га.

Это серый теневой рынок, где землю покупали, продавали и зарабатывали миллионы без уплаты налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей", - добавил он.

По его словам, по предварительным подсчетам, было присвоено около 5 млн га государственных земель.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства Крым. За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, равную площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил он.

Также президент похвастался, что, по его словам, было сделано.

"Прозрачный рынок земли - это то, что мы обещали и то, что мы делаем. 31 марта 2021 года Рада приняла закон о введении оборота земель. Это был наш первый мощный шаг вперед", - сказал он.

Зеленский добавил, что в апреле 2021 года Рада наконец приняла последние, ключевые законы, необходимые для полноценного старта прозрачного рынка земли: закон № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли, и закон № 2194, который "в корне меняет землеустройствео нашего государства и который называют "земельной конституцией".

Закон №2194 предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

"Это закон, который четко закрепляет, что продавать и покупать землю могут только украинцы, и закон, который я с большой радостью именно здесь и именно сейчас хочу подписать", - сказал Зеленский, подписав закон во время выступления.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.

Верховная Рада отклонила все 12 проектов постановлений об отмене своего решения о принятии законопроекта о передаче земель, находящихся в госсобственности, в коммунальную собственность.

Экономическая правда