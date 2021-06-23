Минфин допускает оптимизацию расходов в случае негативного развития событий с МВФ
В правительстве нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить 2,9 млрд долл, при негативном развитии событий будут реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Forbes Украина.
В апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
На вопрос, когда придут эти деньги, Марченко ответил:
"У нас нет информации о сроках. Когда придут, будет хорошо".
"Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд.
Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов", - подчеркнул он.
Читайте также:
МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется
Напоминаем:
Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.
Президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".
Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.
Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.
В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".
В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.
Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua