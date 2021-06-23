Минфин допускает оптимизацию расходов в случае негативного развития событий с МВФ

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В правительстве нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить 2,9 млрд долл, при негативном развитии событий будут реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Forbes Украина.

В апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

На вопрос, когда придут эти деньги, Марченко ответил:

"У нас нет информации о сроках. Когда придут, будет хорошо".

"Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд.

Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов", - подчеркнул он.

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Напоминаем:

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.

Президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны МВФ привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам, по его словам, "нельзя торговать реформами за деньги".

Президент Владимир Зеленский в контексте сотрудничества Украины с МВФ заявил, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.