Новости 22 июня: "Мотор Сич" национализировать не планируют, "падение" криптовалют

Об УЗ. За первый квартал 2021 года акционерное общество "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 миллиарда гривен

О криптовалюте. Биткоин и другие криптовалюты потеряли в стоимости на фоне новостей, что Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты.

О роботах. Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group приобрел контрольный пакет разработчика роботов Boston Dynamics в соглашении, которое оценивается в более миллиарда долларов

Об экономике. В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года

О "Мотор Сич". Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства.

О приватизации. Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

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