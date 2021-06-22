Кабмін не планує націоналізацію заводу "Мотор Січ" – міністр

Кабмін не планує домагатися націоналізації заводу "Мотор Січ", мова йде скоріше про встановлення контролю з боку держави.

Про це у коментарі Uaprom.info сказав віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський

"Ми не говоримо про націоналізацію. Йдеться про контроль держави над стратегічним підприємством", - сказав міністр.

Раніше у партії "Слуга народу" говорили про підготовку законопроекту про націоналізацію підприємства.

23 березня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про повернення "Мотор Січі" державі. Пізніше суд заарештував 100% акцій компанії, контроль над якою протягом останніх 5 років намагалися встановити китайські інвестори, пов'язані з фірмою Skyrizon Aircraft Holdings.

За словами Уруського, для встановлення контролю над підприємством держава може увійти в його капітал.

"Я думаю, що буде проведена докапіталізація "Мотор Січі", і в кінцевому підсумку контрольний пакет акцій буде у держави. Це все поки в стадії обговорення і аналізу", - додав Уруський.

При цьому він висловив сумнів щодо участі державного концерну "Укроборонпром" в управлінні заводом, посилаючись на те, що концерн сам перебуває в стадії трансформації.

Нагадаємо:

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів захисту національних інтересів у сфері авіаційних двигунів.

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

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