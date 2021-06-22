Hyundai придбав виробника роботів Boston Dynamics за мільярд доларів

Корейський автовиробник Hyundai Motor Group придбав контрольний пакет розробника роботів Boston Dynamics в угоді, яку оцінюють у понад мільярд доларів.

Про це йдеться у пресрелізі Boston Dynamics.

21 червня угоду офіційно завершили, внаслідок чого Hyundai отримав від SoftBank Group Corp. 80% акцій Boston Dynamics. Сторони оцінили угоду у 1,1 млрд доларів.

Решта 20% залишаються у розпорядженні SoftBank. Ця компанія у 2017 році також викупила розробника роботів у материнської компанії Google – Alphabet.

Щодо цілей угоди, у компаніях кажуть, що розвиватимуть сильні сторони одна одної щодо логістики, виробництва та автоматизації.

Крім того Hyundai підтримуватиме розвиток продуктової лінії та міжнародних продажів Boston Dynamics.

Нагадуємо:

Японська холдингова компанія Softbank веде переговори з корейським автомобільним гігантом Hyundai Motor Co. щодо продажу виробника роботів Boston Dynamics Inc.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх робособак Spot.

Економічна правда