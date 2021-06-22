"Укрзалізниця" отримала 1,7 мільярда збитків за квартал

За перший квартал 2021 року акціонерне товариство "Укрзалізниця" відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярда гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану акціонерного товариства за 3 місяці 2021 року, повідомляє Марлін.

За підсумками повного 2020 року "Укрзалізниця" звітувала про 11,9 млрд грн збитків.

За перший квартал УЗ сплатила понад 5,7 млрд грн податків, зборів та платежів до цільових держфондів.

Станом на кінець березня "Укрзалізниця" мала 41,5 млрд грн боргів перед ЄБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" та іншими.

За звітний період витрати на оплату праці становили 8,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року витрати на працю були вищими, і становили 9,2 млрд грн.

Середня кількість працівників в компанії за перші три місяці року становить 243 387 особи, що менше на 8,6 тис осіб за такий самий період минулого року.

Середня щомісячна зарплата одного працівника становила 11,2 тис грн. При цьому аналогічна зарплатня адміністративного персоналу в 9 разів більше – 108,7 тис грн, а керівника – в 52 рази більше: 589,7 тис грн. Минулого року керівник УЗ протягом першого кварталу щомісячно отримував менше – в середньому 442 тис грн на місяць.

Збитковість "Укрзалізниці" протягом першого кварталу у звіті пояснюється кількома факторами:

зменшенням обсягів перевезень внаслідок пандемії COVID-19 – фактичний пасажирообіг виявився на 5,5% (або на 166 млн пасажирокілометрів) менше за плановий, а вантажні перевезення виявились меншими на 4,4% (1866 млн тонн/кілометрів); перевищенням темпів росту собівартості над темпами росту чистого доходу на 11,9% до плану, зростання собівартості пояснюється збільшенням вартості енергоносіїв, зростанням виробничого персоналу, збільшенням земельного податку.

Нагадаємо, що з березня 2021 року обов’язки голови правління виконує Іван Юрик, колишній член правління УЗ.

Офіційно попереднього директора товариства Володимира Жмака звільнили через неефективне управління.

Проте сам Жмак вважає, що рішення прийняли з порушенням процедур.

Економічна правда