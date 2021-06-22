Біткоїн подешевшав до двотижневого мінімуму на тлі обмежень в Китаї

Біткоїн та інші криптовалюти втратили у вартості на тлі новин, що Китай посилив заходи з боротьби з майнінгом криптовалюти.

Про це повідомляє CNBC.

Крім цього, центробанк Китаю закликав Alipay та деякі великі банки вжити жорстких заходів щодо торгівлі криптовалютами.

Водночас Ethereum подешевшав на 8% за день.

Зазначається, що вранці у понеділок вартість біткоїна впала до 31 760 доларів, опустившись нижче 32 тис доларів вперше з 8 червня.

"Відповідно до повідомлення газети Global Times, яку підтримує Компартія Китаю, у неділю багато "біткоїн-шахт" в провінції Сичуань були закриті через вимоги місцевої влади припинити майнінг криптовалюти. За оцінками газети, в результаті буде зупинено понад 90% потужностей з видобутку біткоїна в КНР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями, і застеріг інвесторів від спекулятивних криптовалютних торгів.

Раніше вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Економічна правда