Біткоїн подешевшав до двотижневого мінімуму на тлі обмежень в Китаї
Біткоїн та інші криптовалюти втратили у вартості на тлі новин, що Китай посилив заходи з боротьби з майнінгом криптовалюти.
Про це повідомляє CNBC.
Крім цього, центробанк Китаю закликав Alipay та деякі великі банки вжити жорстких заходів щодо торгівлі криптовалютами.
Водночас Ethereum подешевшав на 8% за день.
Зазначається, що вранці у понеділок вартість біткоїна впала до 31 760 доларів, опустившись нижче 32 тис доларів вперше з 8 червня.
"Відповідно до повідомлення газети Global Times, яку підтримує Компартія Китаю, у неділю багато "біткоїн-шахт" в провінції Сичуань були закриті через вимоги місцевої влади припинити майнінг криптовалюти. За оцінками газети, в результаті буде зупинено понад 90% потужностей з видобутку біткоїна в КНР", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями, і застеріг інвесторів від спекулятивних криптовалютних торгів.
Раніше вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.
Економічна правда
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