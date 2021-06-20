Новости выходных: 5,4 миллиарда к 30-й годовщины независимости, ценовые рекорды газа

Об электроэнергии. Суммарный объем экспорта электроэнергии в мае 2021 составил 460 млн кВт·ч, что в 13,2 раза больше общего объема импорта (34,9 млн кВт·ч).

О комиссиях. Банковская система в этом году по состоянию на 01.04.2021 получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020.

О цене газа. Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума.

О 30-ой годовщине независимости. ЭП опубликовала заключение Минфина, согласно которому Кабинет Министров хочет потратить до 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 миллиона гривен.

Впоследствии, в Кабинете министров отметили, что эти расходы кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.

Об УЗ. Кабинет министров продлил полномочия некоторым членов набсовета "Укрзализныци", контракты с которыми закончились 19 июня, на срок до трех месяцев.