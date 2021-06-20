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Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее

Воскресенье, 20 июня 2021, 13:01
 

Банковская система в этом году по состоянию на 01.04.2021 получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020.

О этом говорится в ответе НБУ на запрос ЭП. 

В комиссионный доход от РКО входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных. 

По состоянию на 01.04.2021 года: 

  • Чистый комиссионный доход банковской системы составил 12 418 млн грн. 
  • Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО - 10338 млн грн. 

Для сравнения на 01.04.2020 года: 

  • Чистый комиссионный доход банковской системы составил 10 790 млн грн. 
  • Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО - 8957 млн ​​грн.

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Экономическая правда
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