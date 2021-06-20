В Кабмине объяснили куда пойдут 5,4 миллиарда к 30-й годовщины независимости

В Кабинете министров отметили, что траты в 5 423,2 миллиона гривен предусмотреные к 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.

Об этом говорится на сайте Минфина.

"Модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.

Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - говорится в сообщении.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

Напоминаем:

Ранее, ЭП опубликовала заключение Минфина где указывалось, что Кабинет Министров хочет потратить до 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 миллиона гривен.