Кабмин продлил полномочия некоторым членам набсовета УЗ

Кабинет министров продлил полномочия некоторым членов наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми закончились 19 июня, на срок до трех месяцев.

Об этом сообщается в распоряжении №666 от 18 июня.

Правительство решило избрать членами наблюдательного совета Шевка Аджунера, Андреаса Матье (независимые члены), Сергея Лещенко и Олега Журавлева (представители государства) на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более чем на три месяца.

Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.

Также в решении Кабмина говорится о полномочиях члена правления Юрика Ивана на подписание дополнительных договоров с указанными выше членами набсовета.

Напоминаем:

Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. председателя правления стал Иван Юрик.