На празднование 30-й годовщины независимости хотят потратить почти 5,5 миллиарда

Кабинет министров планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 миллиона гривен.



Об этом говорится в заключении Министества финансов к распоряжению Кабмина, которым располагает ЭП.

В графе "Величина влияния на показатели бюджетов", Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 миллиона , в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.



"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн ", - говорится в документе.



В ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Напоминаем:

Кабмин своим распоряжением от 31 мая 2021 № 583-р ввел утвердил мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины