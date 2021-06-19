Газ на еврохабе подорожал до 13-летнего максимума

Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума.

Об этом написал глава Украинской ГТС Сергей Макогон.

На этом хабе отмечается рост почти в 6 раз с лета прошлого года.

Напомним:

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около 376 долларов за тысячу кубометров.