Экспорт электроэнергии в мае в 13,2 раза больше объема импорта

Суммарный объем экспорта электроэнергии в мае 2021 составил 460 млн кВт · ч, что в 13,2 раза больше общего объема импорта (34,9 млн кВт·ч).

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

"Такое соотношение объясняется тем, что по сравнению с апрелем 2021 экспорт электроэнергии увеличился на 21%, тогда как импорт наоборот - уменьшился на 12,9%. Отметим, что объемы импорта уменьшаются с февраля 2021", - сообщается в пресс-релизе.

Всего за 5 месяцев 2021 объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 1,5 раза - 1402 млн кВт ч против 982 млн кВт·ч.

по сравнению с предыдущим месяцем, объемы импорта в "остров Бурштынской ТЭС" уменьшились на 27,1% с 31,5 до 23 млн кВт · ч: из Венгрии снизился в 2,5 раза до 5,1 млн кВт·ч, а из Румынии - в 2,2 раза до 2,1 млн кВтч. В то же время импорт из Словакии увеличился на 11,1% до 15,8 млн·ч.

Импорт электроэнергии в ОЭС Украины по сравнению с апрелем 2021 увеличился на 40% с 8,5 до 11,9 млн кВт ч. в частности, из Беларуси - на 35,3% до 11 млн кВт·ч и из России - в 2,5 раза до 0,9 млн кВт·ч.

Напоминаем:

Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 2020 года превышает импорт в 2,1 раза - 4754,1 млн кВт-ч против 2284,9 млн кВт-час.